Президент пообіцяв реагувати на провокаторів Кремля, які з’являтимуться біля храмів з погрозами

"Президент ... наголосив, що має бути збережений мир, а ті, хто будуть з’являтися біля храмів і лавр з погрозами, є провокаторами Кремля і отримають відповідну реакцію", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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Як раніше інформував УНН, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України. Також Синод скасував грамоту 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату і заявив про відновлення ставропігії Вселенського патріарха в Києві. Також було прийнято рішення зняти анафему з глав двох неканонічних церков в Україні — Філарета з Київського патріархату та Макарія з Української автокефальної церкви.