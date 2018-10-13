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Президент пообіцяв реагувати на провокаторів Кремля, які з’являтимуться біля храмів з погрозами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Ті, хто будуть з’являтися біля храмів і лавр з погрозами, є провокаторами Кремля і отримають відповідну реакцію. Про це Президент України Петро Порошенко сказав під час зустрічі із Предстоятелем Української автокефальної православної церкви митрополитом Макарієм, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

"Президент ... наголосив, що має бути збережений мир, а ті, хто будуть з’являтися біля храмів і лавр з погрозами, є провокаторами Кремля і отримають відповідну реакцію", - йдеться у повідомленні прес-служби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко про автокефалію: 11 жовтня увійде в історію України

Як раніше інформував УНН, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України. Також Синод скасував грамоту 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату і заявив про відновлення ставропігії Вселенського патріарха в Києві. Також було прийнято рішення зняти анафему з глав двох неканонічних церков в Україні — Філарета з Київського патріархату та Макарія з Української автокефальної церкви.

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