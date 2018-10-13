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Порошенко про автокефалію: 11 жовтня увійде в історію України

Порошенко про автокефалію: 11 жовтня увійде в історію України

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Переконаний, що разом з днем референдуму, з днем незалежності, 11 жовтня увійде в історію України як день автокефалії української помісної православної церкви. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із Предстоятелем Української автокефальної православної церкви митрополитом Макарієм, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Переконаний, що разом з днем референдуму, з днем незалежності, 11 жовтня увійде в історію України як день автокефалії української помісної православної церкви”, — зазначив Глава держави, відзначивши позитивну реакцію на цю подію українського народу.

“Для мене це було ще одне підтвердження, що ми з вами рухаємося в дуже правильному напрямку”, — додав Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін скликав Раду безпеки РФ через процес надання автокефалії Українській православній церкві

Порошенко подякував предстоятелю УАПЦ за тверду і принципову позицію у процесі створення помісної Церкви. За його словами, залишився відповідальний крок — Архієрейський Собор, на якому буде обраний предстоятель Церкви. Президент висловив сподівання, що митрополит Макарій візьме активну участь в підготовці Собору.

“Впевнений, що все в нас буде добре”, — додав Глава держави.

Президент ще раз наголосив, що має бути збережений мир, а ті, хто будуть з’являтися біля храмів і лавр з погрозами, є провокаторами Кремля і отримають відповідну реакцію.

Як раніше інформував УНН, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України. Також Синод скасував грамоту 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату і заявив про відновлення ставропігії Вселенського патріарха в Києві. Також було прийнято рішення зняти анафему з глав двох неканонічних церков в Україні — Філарета з Київського патріархату та Макарія з Української автокефальної церкви.

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