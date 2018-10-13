Путін скликав Раду безпеки РФ через процес надання автокефалії Українській православній церкві

“На нараді обговорювалися питання внутрішньоросійською соціально-економічного порядку денного, зачіпалася міжнародна проблематика”, — сказав прес-секретар Путіна. “Відбувся також обмін думками про становище Російської православної церкви на Україні після відомого рішення Константинопольського патріархату”, — додав Пєсков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кремлі стурбовані рішенням Константинополя щодо України

Нарада відбулася в Москві по завершенні робочого візиту Путіна в Могилів, де раніше в п’ятницю він разом із президентом Білорусії Олександром Лукашенко взяв участь у Форумі регіонів двох країн.

У нараді взяли участь прем’єр-міністр Дмитро Медведєв, спікери обох палат парламенту Валентина Матвієнко і В’ячеслав Володін, голова адміністрації Кремля Антон Вайн, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністри внутрішніх справ Володимир Колокольцев, закордонних справ Сергій Лавров, оборони Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков , глава СЗР Сергій Наришкін, спецпредставник президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов.

Як раніше інформував УНН, у четвер було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України. Також Синод скасував грамоту 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату і заявив про відновлення ставропігії Вселенського патріарха в Києві. Також було прийнято рішення зняти анафему з глав двох неканонічних церков в Україні — Філарета з Київського патріархату та Макарія з Української автокефальної церкви.