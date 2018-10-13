Путин созвал Совет безопасности РФ из-за процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви

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Киев  •  УНН

 • 15134 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент РФ Владимир Путин обсудил в пятницу вечером с постоянными членами Совета безопасности России вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“На совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, затрагивалась международная проблематика”, — сказал пресс-секретарь Путина. “Состоялся также обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата”, — добавил Песков.

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Совещание состоялось в Москве по завершении рабочего визита Путина в Могилев, где ранее в пятницу он вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял участие в Форуме регионов двух стран.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как ранее информировал УНН, в четверг было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины. Также Синод отменил грамоту 1686 о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии Вселенского патриарха в Киеве. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

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