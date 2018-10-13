Порошенко об автокефалии: 11 октября войдет в историю Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Убежден, что вместе с днем референдума, с днем независимости, 11 октября войдет в историю Украины как день автокефалии Украинской поместной православной церкви. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви митрополитом Макарием, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Убежден, что вместе с днем референдума, с днем независимости, 11 октября войдет в историю Украины как день автокефалии Украинской поместной православной церкви", - отметил Глава государства, отметив положительную реакцию на это событие украинского народа.
"Для меня это было еще одно подтверждение, что мы с вами движемся в очень правильном направлении", - добавил Президент.
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Порошенко поблагодарил предстоятеля УАПЦ за твердую и принципиальную позицию в процессе создания поместной Церкви. По его словам, остался ответственный шаг - Архиерейский Собор, на котором будет избран предстоятель Церкви. Президент выразил надежду, что митрополит Макарий примет активное участие в подготовке Собора.
"Уверен, что все у нас будет хорошо", - добавил глава государства.
Президент еще раз подчеркнул, что должен быть сохранен мир, а те, кто будут появляться возле храмов и лавр с угрозами, являются провокаторами Кремля и получат соответствующую реакцию.
Как ранее информировал УНН, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принято решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины. Также Синод отменил грамоту 1686 о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии Вселенского патриарха в Киеве. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.