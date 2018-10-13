Порошенко пообещал реагировать на провокаторов Кремля, появляющихся у храмов с угрозами

"Президент ... подчеркнул, что должен быть сохранен мир, а те, кто будут появляться возле храмов и лавр с угрозами, являются провокаторами Кремля и получат соответствующую реакцию", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Как ранее информировал УНН, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины. Также Синод отменил грамоту 1686 о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии Вселенского патриарха в Киеве. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.