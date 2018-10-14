Порошенко: у самостійній державі церква має бути самостійною

“Коли ж промосковські ієрархи звели роботу собору на манівці, міністр сповідань Гетьманської держави Олександр Лотоцький чітко заявив про неможливість і неприйнятність управління церквою з чужих державних центрів. В самостійній державі церква має бути самостійною. Справа автокефалії української церкви має поважне значення поруч зі справою незалежності державної”, — наголосив Президент.

Нагадаємо, раніше П.Порошенко закликав українців у неділю 14 жовтня о 9:30 прийти на на Софійську площу в Києві на молебень вдячності за автокефалію для української церкви.