Порошенко: в 2017 году активы украинских банков с российским капиталом сократились на треть

"В течение 2017 года чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28% и 34% соответственно. За три последних года доля банков с государственным российским капиталом в чистых активах банковской системы Украины уменьшилась практически вдвое с 10,6% до 5,6%", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что планирует как можно быстрее завершить создание новой государственной антикоррупционной инфраструктуры.