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Порошенко: у 2017 році активи українських банків з російським капіталом скоротились на третину

Порошенко: у 2017 році активи українських банків з російським капіталом скоротились на третину

Київ • УНН

 • 10335 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротились на третину. Про це під час засідання РНБО заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротились на третину, а обсяг розміщених в них коштів фізичних і юридичних осіб зменшився на 28% і 34% відповідно. За три останні роки частка банків з державним російським капіталом в чистих активах банківської системи України зменшилась практично вдвічі з 10,6% до 5,6%”, — повідомив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що планує якнайшвидше завершити створення нової державної антикорупційної інфраструктури.

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