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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко по телефону поговорил с Назарбаевым о дружбе

Киев • УНН

 • 9494 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщили в пресс-службе Главы государства, речь шла об укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами, передает УНН.

Порошенко по телефону поговорил с Назарбаевым о дружбе

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства отметил значительный личный вклад первого президента Республики Казахстан в становление и развитие украинско-казахстанских отношений.

"Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу Казахстана заявил, что уходит в отставку.

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