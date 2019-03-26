Порошенко телефоном поговорив із Назарбаєвим про дружбу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з першим президентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим. Як повідомили у прес-службі Глави держави, йшлося про зміцнення взаємовигідного співробітництва на основі дружби і поваги між обома країнами і народами, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, Глава держави відзначив значний особистий внесок першого президента Республіки Казахстан у становлення та розвиток українсько-казахстанських відносин.
"Співрозмовники висловили упевненість у подальшому зміцненні взаємовигідного співробітництва на основі дружби і поваги між обома країнами і народами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу Казахстану заявив, що йде у відставку.