Порошенко сегодня подпишет изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пообещал сегодня подписать изменения в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом он во вторник написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Сегодня подпишу изменения в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО", - сообщил Порошенко.
После этого Президент собирается отправиться в Нью-Йорк, "где по настоянию Украины пройдут дебаты по ситуации на оккупированных территориях".
"Подчеркиваю, в документах ООН используется термин "оккупированные РФ украинские территории", - добавил он.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО. Документ передали на подпись Президенту.