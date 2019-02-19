Порошенко сьогодні підпише зміни до Конституції щодо курсу на ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв сьогодні підписати зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО. Про це він у вівторок написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні підпишу зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО", - повідомив Порошенко.
Після цього Президент збирається вирушити до Нью-Йорка, "де за наполяганням України відбудуться дебати щодо ситуації на окупованих територіях".
"Наголошую, у документах ООН використовується термін "окуповані РФ українські території", - додав він.
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО. Документ передали на підпис Президенту.