Порошенко сьогодні підпише зміни до Конституції щодо курсу на ЄС та НАТО

"Сьогодні підпишу зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО", - повідомив Порошенко.

Після цього Президент збирається вирушити до Нью-Йорка, "де за наполяганням України відбудуться дебати щодо ситуації на окупованих територіях".

"Наголошую, у документах ООН використовується термін "окуповані РФ українські території", - додав він.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО. Документ передали на підпис Президенту.