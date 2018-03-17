Порошенко одобрил санкции против иностранцев во исполнение решения ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал два указа о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Республики Гвинея-Бисау и Республики Южный Судан. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента, передает УНН.
Так, Порошенко, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2206 (2015) в отношении Республики Южный Судан”.
Эти санкции будут действовать в течение пяти лет в отношении физических лиц (согласно приложению к распоряжению КМУ от 13 декабря 2017 года № 907-р).
Также президент ввел в действие решение СНБО от 17 марта 2018 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2048 (2012) в отношении Республики Гвинея-Бисау”.
Срок действия санкций составляет пять лет и касается физических лиц (согласно приложению к распоряжению КМУ от 15 ноября 2017 года № 822-р).
Оба документа вступают в силу с днях их опубликования.
Напомним, МИД планирует передать ЕС списки по персональным санкциям за российские выборы в Крыму.