Порошенко одобрил санкции против иностранцев во исполнение решения ООН

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал два указа о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Республики Гвинея-Бисау и Республики Южный Судан. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента, передает УНН.