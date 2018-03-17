Порошенко схвалив санкції проти іноземців на виконання рішення ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, президент України Петро Порошенко підписав два укази щодо введення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Гвінея-Бісау та щодо Республіки Південний Судан. Відповідні документи опубліковано на сайті президента, передає УНН.
Так, Порошенко, увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй № 2206 (2015) щодо Республіки Південний Судан”.
Ці санкції діятимуть протягом п’яти років щодо фізичних осіб (згідно з додатком до розпорядження КМУ від 13 грудня 2017 року № 907-р).
Також президент увів в дію рішення РНБО від 17 березня 2018 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй № 2048 (2012) щодо Республіки Гвінея-Бісау”.
Термін дії санкцій складає п’ять років та стосується фізичних осіб (згідно з додатком до розпорядження КМУ від 15 листопада 2017 року № 822-р).
Обидва документи набирають чинності з днях їх опублікування.
Нагадаємо, МЗС планує передати ЄС списки щодо персональних санкцій за російські вибори в Криму.