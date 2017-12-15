Порошенко провел встречу с председателем Венецианской комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко провел встречу с председателем Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства, передает УНН.
Отмечается, что собеседники обсудили вопросы сотрудничества Украины с Венецианской комиссией, формирования Верховного Суда и создания Антикоррупционного суда.
Кроме того, Глава Украинского государства поздравил председателя Венецианской комиссии и отметил, что он "сильным и надежным другом Украины".
Порошенко отметил, что именно сегодня, 15 декабря, начнется работа нового Верховного Суда Украины.
"Старая коррумпированная, неэффективная и несправедливая судебная система уйдет", - отметил он.
Букиккио поддержал слова Петра Порошенко и отметил, что этот день стал возможным и благодаря инициативе Президента Украины относительно проведения судебной реформы.
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"Действительно для Украины, для Европы (это - знаменательный день - ред.) благодаря Вашей инициативе", - подчеркнул председатель Венецианской комиссии.
Джанни Букиккио также отметил эффективное сотрудничество Украины и Комиссии. Он подчеркнул, что следит за развитием ситуации в Украине начиная с 1996 года: "Впервые, после Вашего избрания Президентом Украины, дела сдвинулись с места в верном направлении".
"Шаг за шагом мы вместе делаем доброе дело", - отметил он.
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Председатель Венецианской комиссии также отметил, что Комиссия продолжит сотрудничать с Украиной в поддержке ее европейских устремлений.
Джанни Букиккио отметил, что внедрение судебной реформы в целом, и внедрение нового Верховного Суда в частности, имеет большое значение не только для украинских граждан, но и для иностранных инвесторов.
"Правосудие является предпосылкой для привлечения инвесторов", - подчеркнул он.