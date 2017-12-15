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Порошенко провів зустріч із головою Венеційської комісії

Порошенко провів зустріч із головою Венеційської комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко провів зустріч із головою Європейської комісії “За демократію через право” (Венеційської комісії) Джанні Букіккіо. Про це йдеться в повідомленні прес-служб Глави держави, передає УНН

Зазначається, що співрозмовники обговорили питання співпраці України із Венеційською комісією, формування Верховного Суду та створення Антикорупційного суду.

Крім того, Глава Української держави привітав голову Венеційської комісії та наголосив, що він є “сильним та надійним другом України”.

Порошенко зазначив, що саме сьогодні, 15 грудня, розпочнеться робота нового Верховного Суду України.

“Стара корумпована, неефективна та несправедлива судова система має піти геть”, — зауважив він.

Букіккіо підтримав слова Петра Порошенка і наголосив, що цей день став можливим і завдяки ініціативі Президента України щодо проведення судової реформи.

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“Дійсно для України, для Європи (це — визначний день — ред.) завдяки Вашій ініціативі”, — підкреслив голова Венеційської комісії.

Джанні Букіккіо також відзначив ефективну співпрацю України та Комісії. Він підкреслив, що слідкує за розвитком ситуації в України починаючи з 1996 року: “Вперше, після Вашого обрання Президентом України, справи зрушили з місця у вірному напрямку”.

“Крок за кроком ми разом робимо добру справу”, — зауважив він.

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Голова Венеційської комісії також зазначив, що Комісія продовжить співпрацювати з Україною у підтримці її європейських устремлінь.

Джанні Букіккіо наголосив, що впровадження судової реформи загалом, та запровадження нового Верховного Суду зокрема, має велике значення не лише для українських громадян, але й для іноземних інвесторів.

“Правосуддя є передумовою для приваблення інвесторів”, — наголосив він.

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