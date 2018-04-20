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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко предлагает строить узкоколейку от границы с ЕС до Львова

Киев • УНН

 • 12720 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с председателем Львовской ОГА, где обсудит вопросы строительства узкоколейной железной дороги от границы с ЕС и до Львова. Об этом во время пребывания во Львове заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

Порошенко предлагает строить узкоколейку от границы с ЕС до Львова

"У меня есть одно важное сообщение для Львова, я встречаюсь сегодня с председателем Львовской ОГА Олегом Синюткином, мы планируем это обсудить с руководителем "Укрзализныци", - я хочу границу ЕС, в плане "Укрзализныци", передвинуть и привести Европу во Львов. Это можно сделать, если будут обработаны проекты построения узкой колеи во Львов. Чтобы туристы без того, чтобы пересаживаться, менять тележки, ехали напрямую. Это увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, это значительно улучшит ситуацию с грузовыми перевозками. Это будет несколько направлений, но начинать надо со Львова. Я дам поручение по подготовке предложений", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, в "Укрзализныце" рассказали, планируют перейти на евроколею.

Украинские Национальные Новости

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