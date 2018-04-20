Порошенко предлагает строить узкоколейку от границы с ЕС до Львова

"У меня есть одно важное сообщение для Львова, я встречаюсь сегодня с председателем Львовской ОГА Олегом Синюткином, мы планируем это обсудить с руководителем "Укрзализныци", - я хочу границу ЕС, в плане "Укрзализныци", передвинуть и привести Европу во Львов. Это можно сделать, если будут обработаны проекты построения узкой колеи во Львов. Чтобы туристы без того, чтобы пересаживаться, менять тележки, ехали напрямую. Это увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, это значительно улучшит ситуацию с грузовыми перевозками. Это будет несколько направлений, но начинать надо со Львова. Я дам поручение по подготовке предложений", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, в "Укрзализныце" рассказали, планируют перейти на евроколею.