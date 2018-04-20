Порошенко пропонує будувати вузькоколійку від кордону з ЄС до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з головою Львівської ОДА, де обговорить питання будівництва вузькоколійної залізничної дороги від кордону з ЄС і до Львова. Про це під час перебування у Львові заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Я маю одне важливе повідомлення для Львова, я збираюсь сьогодні з головою Львівської ОДА Олегом Синюткином, ми плануємо це обговорити з керівником „Укрзалізниці“, — я хочу кордон ЄС, в плані „Укрзалізниці“, пересунути і привести Європу до Львова. Це можна зробити, якщо будуть опрацьовані проекти побудови вузької колії до Львова. Щоб туристи без того, щоб пересаджуватись, змінювати теліжки, їхали напряму. Це збільшить значення Львова як залізничного хабу, це значно покращить ситуацію з вантажним перевезенням. Це буде декілька напрямків, але починати треба зі Львова. Я дам доручення щодо підготовки пропозицій”, — повідомив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, в "Укрзалізниці" розповіли, чи планують перейти на євроколію.