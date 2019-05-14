Порошенко назначил двух судей Высшего совета правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Михаила Исакова и Андрея Василенко членами Высшего совета правосудия. Об этом говорится в указах Президента Украины № 217/2019 и № 218/2019 от 13 мая, передает УНН.
"Назначить Исакова Михаила Григорьевича членом Высшего совета правосудия", - говорится в указе № 218/2019.
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"Назначить Василенко Андрея Владимировича членом Высшего совета правосудия", - говорится в указе № 217/2019.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил в хозяйственных судах на должности судей 53 человека.