Порошенко назначил двух судей Высшего совета правосудия

"Назначить Исакова Михаила Григорьевича членом Высшего совета правосудия", - говорится в указе № 218/2019.

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"Назначить Василенко Андрея Владимировича членом Высшего совета правосудия", - говорится в указе № 217/2019.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил в хозяйственных судах на должности судей 53 человека.