Порошенко призначив двох суддів Вищої ради правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Михайла Ісакова та Андрія Василенка членами Вищої ради правосуддя. Про це йдеться в указах Президента України № 217/2019 та № 218/2019 від 13 травня, передає УНН.
“Призначити Ісакова Михайла Григоровича членом Вищої ради правосуддя”, — йдеться в указі № 218/2019.
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“Призначити Василенка Андрія Володимировича членом Вищої ради правосуддя”, — йдеться в указі № 217/2019.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом призначив у місцевих господарських судах на посаду суддів 53 особи.