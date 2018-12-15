Порошенко прибыл на Софийскую площадь

"Президент Украины прибыл", - сообщил корреспондент.



Как сообщал УНН, сегодня в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.



Кроме того, посольство США в Украине рекомендовало американцам, которые находятся в стране 15 декабря избегать демонстраций из-за проведения объединительного собора в Софийском соборе в Киеве.



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