Порошенко прибув на Софійську площу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко прибув на Софійську площу, передає кореспондент УНН.
"Президент України прибув", - повідомив кореспондент.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві має відбутися Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
Крім того, посольство США в Україні рекомендувало американцям, які перебувають у країні, 15 грудня уникати демонстрацій через проведення об'єднавчого собору у Софійському соборі в Києві.
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