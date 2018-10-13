Порошенко пообещал "Таврии" новый стадион в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Для симферопольской футбольной команды "Таврия" уже в следующем году построят новый стадион в Херсоне. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Херсон, передает УНН.
"Сегодня будет вручен сертификат на начало строительства нового стадиона "Таврии". Мы берем обязательства, что в следующем году новый стадион будет сдан", - отметил Глава государства.
По его словам, футболисты и ФФ Крыму давно мечтали о строительстве нового стадиона, на котором могли бы тренироваться спортсмены из оккупированного полуострова.
"Мы помним о вас. Мы сделаем все, чтобы Украина вернулась в Крым, а Крым вернулся в Украину - в том числе, в области футбола", - добавил Президент.
При этом он добавил, что Украина возвращает себе статус футбольной державы. Так, в частности, в этом году именно в Украине состоялись финальные игры Лиги Чемпионов.
Напомним, в конце августа бывшие футболисты "Ворсклы", "Олимпика" и ряда других коллективов - Алексей Курилов и Илья Глушицкий - решили продолжить карьеру в чемпионате Крыма.