Порошенко пообіцяв "Таврії" новий стадіон у Херсоні

"Сьогодні буде вручений сертифікат на початок будівництва нового стадіону "Таврії". Ми беремо зобов’язання, що наступного року новий стадіон буде зданий", - зазначив голова держави.

За його словами, футболісти і ФФ Криму давно мріяли про будівництво нового стадіону, на якому могли б тренуватися спортсмени з окупованого півострову.

"Ми пам’ятаємо про вас. Ми зробимо все, щоб Україна повернулася до Криму, а Крим повернувся в Україну – в тому числі, в галузі футболу", - додав Президент.

При цьому він додав, що Україна повертає собі статус футбольної держави. Так, зокрема, цього року саме в Україні відбулися фінальні ігри Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, в кінці серпня колишні футболісти “Ворскли”, “Олімпіку” та низки інших колективів — Олексій Курилов та Ілля Глушицький – вирішили продовжити кар’єру в чемпіонаті Криму.