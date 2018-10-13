Порошенко пообіцяв "Таврії" новий стадіон у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Для симферопольської футбольної команди "Таврія" вже наступного року побудуть новий стадіон в Херсоні. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час візиту до Херсону, передає УНН.
"Сьогодні буде вручений сертифікат на початок будівництва нового стадіону "Таврії". Ми беремо зобов’язання, що наступного року новий стадіон буде зданий", - зазначив голова держави.
За його словами, футболісти і ФФ Криму давно мріяли про будівництво нового стадіону, на якому могли б тренуватися спортсмени з окупованого півострову.
"Ми пам’ятаємо про вас. Ми зробимо все, щоб Україна повернулася до Криму, а Крим повернувся в Україну – в тому числі, в галузі футболу", - додав Президент.
При цьому він додав, що Україна повертає собі статус футбольної держави. Так, зокрема, цього року саме в Україні відбулися фінальні ігри Ліги Чемпіонів.
Нагадаємо, в кінці серпня колишні футболісти “Ворскли”, “Олімпіку” та низки інших колективів — Олексій Курилов та Ілля Глушицький – вирішили продовжити кар’єру в чемпіонаті Криму.