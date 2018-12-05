Порошенко возложил ответственность за недопуск межрелигиозных конфликтов на местные власти
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Большая ответственность по недопущению насилия через церковный вопрос лежит на органах местного самоуправления. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Мы не дадим Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт. И здесь многое зависит не только от власти, не только на правоохранительных органах - очень большая часть ответственности лежит на органах местного самоуправления. От вашей способности разъяснить ситуацию и вести качественный диалог в общинах - не дать никому из московской когорты спровоцировать насилие", - заявил Президент.
Также он отметил, что Томос об автокефалии Православной церкви в Украине не зря сравнивают с актом провозглашения независимости нашего государства.
"Получение автокефалии - вопрос государства, который выходит далеко за пределы церковной жизни. И я еще раз подчеркиваю, что Украинская автокефальная православная церковь не будет государственной - власть гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем, кто захочет остаться в единстве с Российской церковью, но мы подчеркиваем, что Московский патриархат не будет диктовать условия, не будет клеймить, кто у нас канонический, а кто безблагодатный", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, верующие в Украине будут сами выбирать, в какую церковь им ходить.
Напомним, у Президента ранее заверили, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви принято и будет реализовано в ближайшее время.
11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит провести собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.