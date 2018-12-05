Порошенко поклав відповідальність за недопуск міжрелігійних конфліктів на місцеву владу

"Ми не дамо Кремлю розпалити міжрелігійний конфлікт. І тут багато залежить не лише від влади, не лише на правоохоронних органах – дуже велика частина відповідальності лежить на органах місцевого самоврядування. Від вашої здатності роз’яснити ситуацію і вести якісний діалог у громадах – не дати нікому з московської когорти спровокувати насильство", - заявив Президент.

Також він зазначив, що Томос про автокефалію Православної церкви в Україні не дарма порівнюють із актом проголошення незалежності нашої держави.

"Здобуття автокефалії – питання державотворення, яке виходить далеко за межі церковного життя. І я ще раз наголошую, що Українська автокефальна православна церква не буде державною – влада гарантує конституційне право свободи віросповідання, у тому числі й тим, хто захоче залишитись у єдності з Російською церквою, але ми наголошуємо, що Московський патріархат не буде диктувати умов, не буде клеймити, хто у нас канонічний, а хто безблагодатний", - підкреслив Порошенко.

За його словами, віруючі в Україні будуть самі обирати, до якої церкви їм ходити.

Нагадаємо, у Президента раніше запевнили, що рішення про надання автокефалії Українській православній церкві ухвалене і буде реалізоване у найближчий час.

11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.