Порошенко поговорил с освобожденными из плена на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поговорил с освобожденными из плена на Донбассе, среди тех, кто возвращается домой, - киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Об этом Президент написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них - киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Спасибо за выносливость, ребята!" - отметил он.
Ранее Владислав Слюсарев в Facebook сообщил, что Украине "ДНР" вернула 58 заложников, "ДНР" же отдали 165 человек.
Как отметила журналистка Анастасия Магазова в Facebook, среди освобожденных из плена украинцев - донецкий ученый Игорь Козловский.
Ранее в "ДНР" заявили, что два человека, которых должны были передать украинской стороне, якобы отказались от обмена.
О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.
ПП: Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський.
Дякую за витривалість, хлопці!
Серед звільнених сьогодні - Ігор Козловський
Український вчений та громадський діяч, відомий в Україні та світі фахівець з релігійних, духовних і психофізичних систем. Кандидат історичних наук. Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків.