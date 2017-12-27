КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко поговорив зі звільненими з полону на Донбасі, серед тих, хто повертається додому, - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський. Про це Президент написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.