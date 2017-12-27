Порошенко поговорив зі звільненими з полону на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко поговорив зі звільненими з полону на Донбасі, серед тих, хто повертається додому, - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський. Про це Президент написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський. Дякую за витривалість, хлопці!" - зазначив він.
Раніше Владислав Слюсарев у Facebook повідомив, що Україні "ДНР" повернули 58 заручників, "ДНР" віддали 165 людей.
Як зазначила журналістка Анастасія Магазова у Facebook, серед звільнених з полону українців - донецький вчений Ігор Козловський.
Раніше у "ДНР" заявили, що двоє людей, яких мали передати українській стороні, нібито відмовилися від обміну.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.
ПП: Щойно подякував нашим хлопцям, які повертаються з полону. Серед них - кіборг Олександр Морозов та історик Ігор Козловський.
Дякую за витривалість, хлопці!
Серед звільнених сьогодні - Ігор Козловський
Український вчений та громадський діяч, відомий в Україні та світі фахівець з релігійних, духовних і психофізичних систем. Кандидат історичних наук. Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків.