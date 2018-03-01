Порошенко планирует как можно быстрее завершить создание антикоррупционной инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует как можно быстрее завершить создание новой государственной антикоррупционной инфраструктуры. Об этом Порошенко сообщил на заседании СНБО, передает УНН.
"С запуском Высшего антикоррупционного суда планирую как можно быстрее завершить создание новой государственной антикоррупционной инфраструктуры как правоохранительных, так и судебных органов", - заявил Порошенко.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
Законопроектом предлагается определить принципы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальные требования к судьям этого суда и гарантий их деятельности, ввести модель антикоррупционного суда, которая основывалась бы на конституционных принципах верховенства права, равенства всех граждан перед законом, обеспечивала реализацию конституционных принципов судопроизводства, предусматривала эффективную деятельность суда и достижения целей борьбы с коррупцией при привлечении оптимального объема бюджетных средств.