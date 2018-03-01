Порошенко планирует как можно быстрее завершить создание антикоррупционной инфраструктуры

"С запуском Высшего антикоррупционного суда планирую как можно быстрее завершить создание новой государственной антикоррупционной инфраструктуры как правоохранительных, так и судебных органов", - заявил Порошенко.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Законопроектом предлагается определить принципы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальные требования к судьям этого суда и гарантий их деятельности, ввести модель антикоррупционного суда, которая основывалась бы на конституционных принципах верховенства права, равенства всех граждан перед законом, обеспечивала реализацию конституционных принципов судопроизводства, предусматривала эффективную деятельность суда и достижения целей борьбы с коррупцией при привлечении оптимального объема бюджетных средств.