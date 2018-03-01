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Порошенко планує якнайшвидше завершити створення антикорупційної інфраструктури

Порошенко планує якнайшвидше завершити створення антикорупційної інфраструктури

Київ • УНН

 • 9549 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що планує якнайшвидше завершити створення нової державної антикорупційної інфраструктури. Про це Порошенко повідомив на засіданні РНБО, передає УНН.

"Із запуском Вищого антикорупційного суду планую якнайшвидше завершити створення нової державної антикорупційної інфраструктури як правоохоронних, так і судових органів", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд.

Законопроектом пропонується визначити засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду і спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантій їх діяльності, запровадити модель антикорупційного суду, яка ґрунтувалась б на конституційних принципах верховенства права, рівності всіх громадян перед законом, забезпечувала реалізацію конституційних засад судочинства, передбачала ефективну діяльність суду та досягнення цілей боротьби із корупцією при залученні оптимального обсягу бюджетних коштів.

 

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