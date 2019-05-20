Порошенко гордится новой демократической традицией передачи власти

"Я рассматриваю выборы которые состоялись, не как поражение. И этим я больше горжусь, что утвердили в Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", - сказал Порошенко.

Он добавил, что вывел страну в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами.

"И я могу с гордостью сказать, что мою страну я вывел в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами", - отметил Порошенко.

Напомним, действующий Президент Украины Петр Порошенко обратился к Украинской по поводу сложения полномочий и смены власти в Украине и пожелал Зеленскому успешного президентства.



