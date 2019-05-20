Порошенко гордится новой демократической традицией передачи власти
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассматривает выборы не как поражение, а как новую демократическую традицию передачи власти. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Die Welt, передает УНН со ссылкой на сайт президента.
"Я рассматриваю выборы которые состоялись, не как поражение. И этим я больше горжусь, что утвердили в Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", - сказал Порошенко.
Он добавил, что вывел страну в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами.
"И я могу с гордостью сказать, что мою страну я вывел в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами", - отметил Порошенко.
Напомним, действующий Президент Украины Петр Порошенко обратился к Украинской по поводу сложения полномочий и смены власти в Украине и пожелал Зеленскому успешного президентства.