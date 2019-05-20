Порошенко пишається новою демократичною традицію передачі влади
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко розглядає вибори не як поразку, а як нову демократичну традицію передачі влади. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, передає УНН з посиланням на сайт президента.
“Я розглядаю вибори, що відбулись, не як поразку. І цим я найбільше пишаюсь, що утвердили в Україні нову демократичну традицію. Це були вільні і чесні вибори, у яких переміг мій опонент, і я його з цим привітав”, — сказав Порошенко.
Він додав, що вивів країну на нову еру свободи і демократії відповідно до європейських стандартів.
“І я можу з гордістю сказати, що мою країну я вивів в нову еру свободи і демократії відповідно до європейських стандартів”, — зазначив Порошенко.
Нагадаємо, чинний Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з приводу складання повноважень і зміни влади в Україні і побажав Зеленському успішного президентства.