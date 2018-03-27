Порошенко обсудил с Лукашенко по телефону экономическое сотрудничество

"Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран", - говорится в сообщении.

Также указано, что было также обсуждено проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.

Напомним, в конце февраля Порошенко и Лукашенко обсудили проведение украинского-белорусского форума регионов.