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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Порошенко обсудил с Лукашенко по телефону экономическое сотрудничество

Порошенко обсудил с Лукашенко по телефону экономическое сотрудничество

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которого стороны в частности высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"Собеседники обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле. Президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран", - говорится в сообщении.

Также указано, что было также обсуждено проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.

Напомним, в конце февраля Порошенко и Лукашенко обсудили проведение украинского-белорусского форума регионов.

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