Порошенко обговорив з Лукашенком по телефону економічну співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, під час якої сторони зокрема висловилися за активізацію економічної співпраці між підприємцями обох країн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АПУ.
"Співрозмовники обговорили питання порядку денного двосторонніх відносин, зокрема підготовку до проведення Першого форуму регіонів України та Білорусі восени цього року, який відбудеться в Гомелі. Президенти висловилися за активізацію економічної співпраці між підприємцями обох країн", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що було також обговорено проведення Днів культури України в Білорусі у цьому році.
Нагадаємо, наприкінці лютого Порошенко і Лукашенко обговорили проведення українсько-білоруського форуму регіонів.