Порошенко назвал "Северный поток-2" угрозой для Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Польша поддерживает позицию "Северного потока-2", который несет угрозу энергетической безопасности не только ей и Украине, но всей Европе. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая в Харькове на совместной конференции с польским президентом Анжеем Дудой, передает корреспондент УНН.
"Важным есть формат сотрудничества и в вопросах энергетической безопасности, мы очень благодарны Польше за общую позицию относительно" Северного потока-2 "(Nord Stream-2) - это угроза не только для энергетической безопасности Украины или Польши, но и угроза для энергетической безопасности всей Европы", - сказал Порошенко.
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Президент отметил, что Nord Stream-2 является абсолютно политическим проектом, но сотрудничество Украины и Польши с западными партнерами смогут обеспечить энергетическую безопасность двух государств.
"Это (Nord Stream-2 - ред.) - абсолютно политический проект, и общий голос Украины и Польши вместе с нашими партнерами из ЕС и США, я надеюсь, что будут достаточно эффективными в дальнейших наших шагах по энергетической безопасности", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что совместное письмо в Европейский Союз от парламентов Украины и Польши о недопустимости газопровода "Северный поток-2" согласованно.