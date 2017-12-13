Порошенко назвав "Північний потік-2" загрозою для Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Польща підтримує позицію "Північного потоку-2", який несе загрозу енергетичній безпеці не лише її та України, але усієї Європи. Про це сказав президент України Петро Порошенко, виступаючи в Харкові на спільній конференції з польським президентом Анжеєм Дудою, передає кореспондент УНН.
“Важливим є формат співпраці і в питаннях енергетичної безпеки, ми дуже вдячні Польщі за спільну позицію відносно "Північного потоку-2" (Nord Stream-2) — це є загроза не лише для енергетичної безпеки України чи Польщі, але й загроза для енергетичної безпеки всієї Європи”, — сказав Порошенко.
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Президент зазначив, що Nord Stream-2 є абсолютно політичним проектом, але співпраця України та Польщі з західними партнерами зможуть забезпечити енергетичну безпеку двох держав.
“Це (Nord Stream-2 — ред.) — абсолютно політичний проект, і спільний голос України і Польщі разом з нашими партнерами з ЄС і США, я сподіваюсь, що будуть достатньо ефективними в подальших наших кроках щодо енергетичної безпеки”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що спільний лист до Європейського Союзу від парламентів України та Польщі щодо неприпустимості газогону "Північний потік-2" узгоджено.