Порошенко назвал ключевой вопрос "норманнской встречи"

"Это предложение предварительно было согласовано со мной как Президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече "нормандского формата" на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", - говорится в интервью.



Президент Украины подчеркнул: "Встреча ("нормандская"- ред.) лишь инструмент, а не результат. Мы требуем - прекратите нарушать международное право, потому что все что произошло является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия".



Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.



Как сообщал УНН, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20 договорились задействовать "нормандский формат" в керченской кризисе.