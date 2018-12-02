Порошенко назвав ключове питання "норманської зустрічі"

"Ця пропозиція попередньо була погоджена зі мною як Президентом України під час телефонної розмови з Канцлером Німеччини, і ми, безумовно, візьмемо участь у зустрічі "нормандського формату" на рівні політичних радників, на яку ми ставимо термінове питання – вимогу до РФ повернути наших військових, кораблі та відкрити Керченську протоку", - йдеться в інтерв'ю.



Президент України наголосив: " Зустріч ("нормандська" - ред.) лише інструмент, а не результат. Ми вимагаємо – припиніть порушувати міжнародне право, бо все що відбулося є брутальним порушенням міжнародного права і може мати подальші наслідки".



Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.



Як повідомляв УНН, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін на зустрічі у межах робочого сніданку у Буенос-Айресі, де проходить саміт G20, домовилися задіяти "нормандський формат" у керченській кризі.