Порошенко назвав ключове питання "норманської зустрічі"

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Україна готова до обговорення в "нормандському форматі" на рівні політичних радників української військової ситуації та питання її деескалації. Про це в інтерв'ю французькому телеканалу France 24 повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Ця пропозиція попередньо була погоджена зі мною як Президентом України під час телефонної розмови з Канцлером Німеччини, і ми, безумовно, візьмемо участь у зустрічі "нормандського формату" на рівні політичних радників, на яку ми ставимо термінове питання – вимогу до РФ повернути наших військових, кораблі та відкрити Керченську протоку", - йдеться в інтерв'ю.

Президент України наголосив: " Зустріч ("нормандська" - ред.) лише інструмент, а не результат. Ми вимагаємо – припиніть порушувати міжнародне право, бо все що відбулося є брутальним порушенням міжнародного права і може мати подальші наслідки".

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів. 

Як повідомляв УНН, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін на зустрічі у межах робочого сніданку у Буенос-Айресі, де проходить саміт G20, домовилися задіяти "нормандський формат" у керченській кризі.

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