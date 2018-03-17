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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 18635 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 35259 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40480 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 88266 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 85321 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103007 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109967 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116905 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Порошенко наградил военных ВСУ на передовой

Порошенко наградил военных ВСУ на передовой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Петр Порошенко наградил украинских воинов, которые сдерживают российскую агрессию на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

Глава государства вручил награды воинам во время поездки в Донецкой и Луганской областей, где он, в частности посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины и пообщался с военнослужащими.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины был награжден 12 военнослужащих ВСУ.

Среди них семь награжден орденом Богдана Хмельницкого и пятеро медалью “За воинскую службу Украине”.

Напомним, военнослужащие смогут получить денежную компенсацию за аренду жилья .

Украинские Национальные Новости

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