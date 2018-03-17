Порошенко наградил военных ВСУ на передовой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Петр Порошенко наградил украинских воинов, которые сдерживают российскую агрессию на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
Глава государства вручил награды воинам во время поездки в Донецкой и Луганской областей, где он, в частности посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины и пообщался с военнослужащими.
За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины был награжден 12 военнослужащих ВСУ.
Среди них семь награжден орденом Богдана Хмельницкого и пятеро медалью “За воинскую службу Украине”.
Напомним, военнослужащие смогут получить денежную компенсацию за аренду жилья .