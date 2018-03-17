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Порошенко нагородив військових ЗСУ на передовій

Київ • УНН

 • 13556 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Петро Порошенко нагородив українських воїнів, які стримують російську агресію на сході України, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.

Глава держави вручив нагороди воїнам під час поїздки до Донецької та Луганської областей, де він, зокрема відвідав передові позиції Збройних сил України та поспілкувався з військовослужбовцями.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України було нагороджено 12 військовослужбовців ЗСУ.

Серед них семеро нагороджено орденом Богдана Хмельницького та п’ятеро медаллю "За військову службу Україні".

Нагадаємо, військовослужбовці зможуть отримати грошову компенсацію за оренду житла.

Українські Національні Новини

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