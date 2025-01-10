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Порошенко хочет остановить транзит российской нефти, хотя сам еще не ответил за "отжатый" с Медведчуком нефтепродуктопровод - Олещук

Порошенко хочет остановить транзит российской нефти, хотя сам еще не ответил за "отжатый" с Медведчуком нефтепродуктопровод - Олещук

Киев  •  УНН

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Порошенко инициирует запрет транзита российской нефти через Украину, хотя сам причастен к незаконному отчуждению нефтепровода. По данным экспертов, убытки государства от схемы с "трубой Медведчука" достигают $210 млн.

Народный депутат Петр Порошенко, перед тем как инициировать остановку транзита российской нефти через Украину, должен понести уголовную ответственность за незаконно отчужденный ранее у Украины нефтепровод. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук, передает УНН.

"Порошенко требует остановить транзит роснефти, хотя сам еще не ответил за нефтепродуктопровод, который вместе с Медведчуком и россиянами отжали у Украины. Лидер "Евросолидарности" заставил всю свою фракцию в Верховной Раде зарегистрировать проект закона о запрете транзита российской нефти по Украине во время военного положения. Во фракции пытались объяснить Петру Алексеевичу, что эту тему лучше не поднимать, пока продолжаются уголовные дела по "трубе Медведчука", которую "гетман" вместе с кумом путина "одолжили" у Украины. Но он не согласился", - пишет политический эксперт Петр Олещук.

По информации которую приводит Олещук, вспоминая публикацию издания "Зеркало недели", Порошенко с Медведчуком через россиян незаконно присвоили нефтепровод "Самара-Западное направление" (в народе - "труба Медведчука) в 2016 году. Тогда по словам журналиста-расследователя Юрия Николова, труба была своеобразным бартером между путиным и Порошенко. Это было своеобразное "спасибо" от путина Порошенко за завод Порошенко в Крыму, который перешел в собственность России.

"Как рассказывал сам Медведчук, в схеме "трубы" была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с на то время президента Порошенко и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему. По данным из открытых источников труба обошлась Порошенко всего $23 млн. и за год зарабатывала 42 млн долларов. Если умножить на 5 лет, пока труба находилась в собственности "гетмана", Петр Алексеевич заработал, а Украина, соответственно, понесла убытки на $210 миллионов", - отмечает Олещук.

Как известно, в 2023 году Верховный суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", забрав ее у Порошенко и Медведчука.

Как сообщалось ранее, Порошенко должен вернуть Украине $210 миллионов нанесенных убытков из-за незаконно присвоенного нефтепровода.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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