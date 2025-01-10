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Порошенко хоче зупинити транзит російської нафти, хоча сам ще не відповів за "віджатий" з Медведчуком нафтопродуктопровід – Олещук

Порошенко хоче зупинити транзит російської нафти, хоча сам ще не відповів за "віджатий" з Медведчуком нафтопродуктопровід – Олещук

Київ • УНН

 • 39871 перегляди

Порошенко ініціює заборону транзиту російської нафти через Україну, хоча сам причетний до незаконного відчуження нафтопроводу. За даними експертів, збитки держави від схеми з "трубою Медведчука" сягають $210 млн.

Народний депутат Петро Порошенко, перед тим як ініціювати зупинку транзиту російської нафти через Україну, має понести кримінальну відповідальність за незаконно відчужений раніше в України нафтопровід. Про це пише політичний експерт Петро Олещук, передає УНН.

"Порошенко вимагає зупинити транзит роснафти, хоча сам ще не відповів за нафтопродуктопровід, який разом з Медведчуком і росіянами віджали в України. Лідер "Євросолідарності" змусив усю свою фракцію у Верховній Раді зареєструвати проєкт закону про заборону транзиту російської нафти Україною під час воєнного стану. У фракції намагались пояснити Петру Олексійовичу, що цю тему краще не піднімати, поки тривають кримінальні справи по "трубі Медведчука", яку "гетьман" разом з кумом путіна "позичили" в України. Але він не погодився", - пише політичний експерт Петро Олещук.

За інформацією яку наводить Олещук, згадуючи публікацію видання "Дзеркало тижня", Порошенко з Медведчуком через росіян незаконно привласнили  нафтопровід "Самара-Західний напрямок" (в народі – "труба Медведчука) в 2016 році. Тоді за словами журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, труба була своєрідним бартером між путіним та Порошенком. Це було своєрідне „дякую" від путіна Порошенку за завод Порошенка в Криму, який перейшов у власність росії.

"Як розповідав сам Медведчук, у схемі "труби" була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з на той час президента Порошенка і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему. За даними з відкритих джерел труба обійшлась Порошенкові всього $23 млн. і за рік заробляла 42 млн доларів. Якщо помножити на 5 років, поки труба перебувала у власності "гетьмана", Петро Олексійович заробив, а Україна, відповідно, понесла збитків на $210 мільйонів", - зазначає Олещук.

Як відомо, в 2023 році Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", забравши її у Порошенка та Медведчука.

Як повідомлялось раніше, Порошенко повинен повернути Україні $210 мільйонів нанесених збитків через незаконно привласнений нафтопровід.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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