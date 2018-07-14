Порошенко хочет направить часть вертолетов Airbus в ВСУ

Во время встречи, как рассказали в АП, Глава государства акцентировал на надобности Вооруженным силам вертолетов, особенно в условиях защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Наша Украина сейчас отражает российскую агрессию, и сумма, выделяемая на этот контракт, очень значительная. Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных сил Украины", - сказал он и попросил учесть это пожелание.

Порошенко отметил, что также поручил Премьер-министру и министру внутренних дел проработать этот вопрос и при необходимости внести уточнение по комплектации вертолетов для таких целей.

Также Глава государства акцентировал необходимость в вертолетах для оказания медицинских услуг на селе, особенно в горной местности. "Кроме указанных целей, которые заложены, которые могут выполнять вертолеты, нам очень нужно развитие сельской медицины в горных районах - Прикарпатье, Закарпатье, Львовской области. Также я думаю, что это будет учтено", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Украина и Франция сегодня подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей.