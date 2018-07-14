Порошенко хоче направити частину вертольотів Airbus у ЗСУ

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив Прем’єр-міністру та міністрові внутрішніх справ вивчити питання щодо направлення частини французьких вертольотів, які виробить для потреб МВС компанія Airbus Helicopters, Збройним силам України. Про це сьогодні сказав Глава держави під час зустрічі з виконавчим директором компанії Airbus Helicopters Брюно Івеном, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.

Під час зустрічі, як розповіли в АП, Глава держави акцентував на потребі у гелікоптерах Збройних сил, особливо в умовах захисту територіальної цілісності та суверенітету України.

"Наша Україна зараз відбиває російську агресію, і сума, яка виділяється на цей контракт, є дуже значною. Ми би просили, щоб частина цього контракту, частина вертольотів, могла б піти для Збройних сил України", - сказав він і попросив врахувати це побажання.

Порошенко зазначив, що також доручив Прем’єр-міністру та міністру внутрішніх справ опрацювати це питання і при необхідності внести уточнення щодо комплектації гвинтокрилів для таких цілей.

Також Глава держави акцентував на потребі у гелікоптерах для надання медичних послуг на селі, особливо у гірській місцевості. "Крім зазначених цілей, які закладені, що можуть виконувати гелікоптери, нам дуже потрібно розвиток сільської медицини у гірських районах – Прикарпаття, Закарпаття, Львівської області. Також я думаю, що це буде враховано", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Україна та Франція сьогодні підписали угоду про постачання 55 вертольотів для потреб Національної поліції, Національної гвардії, прикордонників та рятувальників. 

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