Порошенко хоче направити частину вертольотів Airbus у ЗСУ

Під час зустрічі, як розповіли в АП, Глава держави акцентував на потребі у гелікоптерах Збройних сил, особливо в умовах захисту територіальної цілісності та суверенітету України.

"Наша Україна зараз відбиває російську агресію, і сума, яка виділяється на цей контракт, є дуже значною. Ми би просили, щоб частина цього контракту, частина вертольотів, могла б піти для Збройних сил України", - сказав він і попросив врахувати це побажання.

Порошенко зазначив, що також доручив Прем’єр-міністру та міністру внутрішніх справ опрацювати це питання і при необхідності внести уточнення щодо комплектації гвинтокрилів для таких цілей.

Також Глава держави акцентував на потребі у гелікоптерах для надання медичних послуг на селі, особливо у гірській місцевості. "Крім зазначених цілей, які закладені, що можуть виконувати гелікоптери, нам дуже потрібно розвиток сільської медицини у гірських районах – Прикарпаття, Закарпаття, Львівської області. Також я думаю, що це буде враховано", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Україна та Франція сьогодні підписали угоду про постачання 55 вертольотів для потреб Національної поліції, Національної гвардії, прикордонників та рятувальників.