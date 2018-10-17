Порошенко: Донецк или Луганск никогда не решат превратить в Грозный

"Ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск на Грозный. Это неприемлемо. Это невозможно. И этим мы отличаемся от россиян. Это Кремль легко уничтожал мирное население "ковровыми" бомбардировками. А Украина - не Россия", - заявил Порошенко.

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Президент подчеркнул, что "мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь и не приносят ее в жертву имперским амбициям".