Порошенко: Донецк или Луганск никогда не решат превратить в Грозный
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ни один украинский политик, в том числе и он, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск на Грозный. Это Кремль легко уничтожал мирное население "ковровыми" бомбардировками, а Украина - не Россия. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск на Грозный. Это неприемлемо. Это невозможно. И этим мы отличаемся от россиян. Это Кремль легко уничтожал мирное население "ковровыми" бомбардировками. А Украина - не Россия", - заявил Порошенко.
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Президент подчеркнул, что "мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь и не приносят ее в жертву имперским амбициям".