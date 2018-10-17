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Порошенко: Донецьк чи Луганськ ніколи не вирішать перетворити на Грозний

Київ • УНН

 • 10854 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що жоден український політик, в тому числі і він, ніколи не ухвалить рішення перетворити Донецьк чи Луганськ на Грозний. Це Кремль легко винищував мирне населення "ковровим" бомбардуванням, а Україна - не Росія. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Жоден український політик, у тому числі звичайно і я, ніколи не ухвалить рішення перетворити Донецьк чи Луганськ на Грозний. Це неприйнятно. Це неможливо. І цим ми відрізняємось від росіян. Це Кремль легко винищував мирне населення "ковровим" бомбардуванням. А Україна – не Росія", - заявив Порошенко.

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Президент наголосив, що "ми належимо до іншої цивілізації, де цінують людське життя і не приносять його в жертву імперським амбіціям".

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