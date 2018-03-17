Порошенко: членство Украины в ЕС - вопрос лет, а не десятилетий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Петр Порошенко убежден, что членство Украины в Европейском Союзе является вопросом нескольких лет, а не десятилетий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АПУ.
"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-то другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал Президент в интервью немецкой медиагруппе Funke.
Глава Украинского государства отметил, что установил курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно будет продолжать путь реформ. "Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", - отметил П.Порошенко и подчеркнул, что "это касается и борьбы с коррупцией".
"Мы будем отвечать критериям вступления, в том числе по борьбе с коррупцией", - подчеркнул он.
По его словам, в Украине уже создана "вполне независимая антикоррупционная инфраструктура". При этом Президент отметил, что "основа для взяточничества и коррупции ликвидирована", хотя впереди еще много работы.
"Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции", - подчеркнул он.
"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - отметил П.Порошенко.
Он также отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украины удастся еще больше снизить уровень коррупции в стране.
Напомним, П.Порошенко надеется на поддержку Берлина по миротворцам на Донбассе.