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Порошенко: членство України в ЄС - питання років, а не десятиліть

Порошенко: членство України в ЄС - питання років, а не десятиліть

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Петро Порошенко переконаний, що членство України в Європейському Союзі є питанням кількох років, а не десятиліть. Про це УНН повідомили у прес-службі АПУ.

"У Німеччині це може бути непопулярним, але я абсолютно впевнений, що Україна буде прийнята до Європейського Союзу. І це буде питання років, а не десятиліть. Навряд чи якась інша країна виявляє більше ентузіазму по відношенню до Європи, ніж Україна", - сказав Президент в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke.

Глава Української держави наголосив, що встановив курс на вступ України до НАТО, а потім до ЄС і рішуче продовжуватиме шлях реформ. "Усі експерти підтверджують, що за останні три роки Україна домоглася більшого прогресу, ніж за попередні 25 років", - зазначив П.Порошенко та підкреслив, що "це стосується і боротьби з корупцією".

"Ми відповідатимемо критеріям вступу, у тому числі щодо боротьби з корупцією", - наголосив він.

За його словами, в Україні вже створена "цілком незалежна антикорупційна інфраструктура". При цьому Президент зазначив, що "основа для хабарництва і корупції ліквідована", хоча попереду ще й багато роботи.

"Якщо найуразливішим для корупції раніше був сектор енергетики, то тепер існує комплексна система управління, існує нульова терпимість до корупції", - наголосив він.

"Запитайте у західних інвесторів: вони підтвердять, що ми досягли значного прогресу", - зазначив П.Порошенко.

Він також зауважив, що органи боротьби з корупцією мають підтримку і довіру міжнародних ділових партнерів, і висловив упевненість, що разом з європейськими партнерами Україні вдасться ще більше знизити рівень корупції в країні.

Нагадаємо, П.Порошенко сподівається на підтримку Берліна щодо миротворців на Донбасі.

Українські Національні Новини

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