Порезанного пенсионера нашли в лесу в Ровенской области

РОВНО-КИЕВ. 28 октября. УНН. Мертвого мужчину с ножевыми порезами нашли в лусу возле села Оженин Острожского района. Правоохранители рассматривают версию самоубийства. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.