Порезанного пенсионера нашли в лесу в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 октября. УНН. Мертвого мужчину с ножевыми порезами нашли в лусу возле села Оженин Острожского района. Правоохранители рассматривают версию самоубийства. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Так, 75-летний погибший, по словам родных, накануне поднял дома скандал и ушел. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, вчера, 27 октября, 90-летний житель с. Годы-Доброводка Коломыйского района Ивано-Франковской области совершил самоубийство.